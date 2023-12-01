Песков уверен, что америкоцентричный мир завершается

По словам пресс-секретаря президента РФ, наступает период многообразия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прогнозирует окончание америкоцентричного мира и наступление периода многообразия.

"Америкоцентричный мир завершается, и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Соединенные Штаты - это крупнейшая экономика, но не единственная, и мировая экономика не ограничивается экономикой США", - отметил Песков. Он обратил внимание на то, что "есть экономика, которая догоняет по пятам Соединенные Штаты - это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах и в энергоносителях". "Поэтому мир гораздо более многообразен, чем США", - подчеркнул он.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил газете Financial Times, что США добиваются сокращения доходов России от нефти и газа вдвое к 2030 году.