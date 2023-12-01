Ситуация в Газе, ОПЕК+ и конец америкоцентричного мира. Темы брифинга Пескова

Возобновление боев в секторе Газа, работа ОПЕК+ и конец америкоцентричного мира стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.
- В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. "Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться".
- Остальные мероприятия носят непубличный характер (ранее сообщалось, что Путин проведет закрытую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным).
О ситуации в секторе Газа
- В Москве предпочли бы видеть новости об очередном продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, где возобновились боевые действия: "Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе".
- Москва продолжит работу по эвакуации российских граждан, несмотря на возобновление боевых действий.
О конце америкоцентричного мира
- "Мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующий формат этих отношений, потому что это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России".
- "Америкоцентричный мир завершается, и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях".
О работе в формате ОПЕК+
- Россия заинтересована продолжать свою работу в формате ОПЕК+.
- ОПЕК+ вносит вклад в стабилизацию энергетических рынков и поддержание цен на главные энергоносители "на сбалансированном уровне": "Это очень важно для всех".