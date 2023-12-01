Ситуация в Газе, ОПЕК+ и конец америкоцентричного мира. Темы брифинга Пескова

Возобновление боев в секторе Газа, работа ОПЕК+ и конец америкоцентричного мира стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин продолжает работать в Ново-Огареве.

В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. "Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться".

Остальные мероприятия носят непубличный характер (ранее сообщалось, что Путин проведет закрытую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным).

О ситуации в секторе Газа

В Москве предпочли бы видеть новости об очередном продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, где возобновились боевые действия: "Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе".

Москва продолжит работу по эвакуации российских граждан, несмотря на возобновление боевых действий.

О конце америкоцентричного мира

"Мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты будут продолжать попытки оказывать давление на Россию, в том числе оказывать давление на всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующий формат этих отношений, потому что это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику России".

"Америкоцентричный мир завершается, и наступает период многообразия, в том числе в международных экономических отношениях".

О работе в формате ОПЕК+