Мандаты покинувших РФ депутатов горсовета Новосибирска получат единороссы

На довыборах победу одержали Андронова Анастасия и Быковский Александр

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Представители "Единой России" победили на довыборах в городской совет Новосибирска по округам депутатов Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом), которые ранее покинули Россию и были лишены мандатов. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

"По предварительным результатам выборов [по округу №40], наибольшее количество голосов получила Андронова Анастасия Анатольевна ("Единая Россия") - 59,09% (проголосовали 2 968 избирателей). <...> [По округу №49] наибольшее количество голосов получил Быковский Александр Олегович ("Единая Россия") - 50,62% (проголосовали 2 053 избирателя)", - говорится в сообщении.

В облизбиркоме уточнили, что довыборы проходили в течение трех дней 15, 16 и 17 декабря. Предварительная явка по двум округам составила 16,8% и 17,9% соответственно.

28 июня горсовет Новосибирска на сессии принял решение о лишении Пироговой и Бойко, уехавших из России, полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало непредоставление декларации о доходах. Полномочия депутатов прекращены с 4 июля в связи с тем, что именно в эту дату заканчиваются трудовые договоры их помощников. Экс-депутаты попытались оспорить решение горсовета в суде, однако сделать этого не удалось.

Бойко покинул территорию РФ еще в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В феврале он был объявлен в федеральный розыск, а позднее признан иноагентом.

Пирогова была объявлена органами МВД в розыск в августе 2022 года. В июле в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ). Депутат Светлана Каверзина сообщала ТАСС о том, что Пирогова покинула Россию и находится в Грузии.