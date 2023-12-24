Титов: утвержденного названия у объединения "Новых людей" и Партии роста пока нет

По словам лидера Партии роста Бориса Титова, рабочим наименованием является "Новые люди. За рост"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос о названии объединения "Новых людей" и Партии роста будет решен позже, пока есть только рабочее наименование "Новые люди. За рост". Об этом журналистам сообщил лидер Партии роста Борис Титов.

"Сегодня Алексей (лидер "Новых людей" Алексей Нечаев - прим. ТАСС) придумал название в своей речи. "Новые люди. За рост". Но это пока только рабочее название, мы подумаем, потому что политтехнология - вопрос не простой, это наука", - сказал Титов.

По его словам, вопрос названия также зависит от поддержки избирателей, общества, "что больше будет понятно обществу".

"Новые люди" и Партия роста в воскресенье объявили о своем объединении, их съезд, как сообщил Нечаев, намечен на конец февраля. Лидеры подписали соглашение в ходе съезда "Новых людей", на котором был определен кандидат на предстоящих президентских выборах - им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. На съезде было объявлено, что он будет представлять обе партии.