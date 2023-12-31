Небензя: для США и Великобритании поддержка Украины является коммерческим предприятием

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Поддержка Украины для США и Великобритании является коммерческим предприятием. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям <...>. Для них [США и Великобритании] поддержка киевского режима - это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода.

Российский дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и "другой неонацистский сброд пытаются утащить за собой на дно не только народ Украины, но и тех, кто поставляет ему военную технику и боеприпасы". "Всех остальных [помимо США и Великобритании] сегодняшнее циничное использование чешских снарядов для обстрелов мирного населения еще может отрезвить", - заключил Небензя.

В субботу Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода. Оно начнется в полночь по московскому времени.

С вечера пятницы произошло несколько обстрелов Белгорода и области со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства по центру города. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали 110. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны РФ сообщило, что ПВО перехватила обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.