Слуцкий заявил, что обещание Украины защищать Британию говорит о полном внешнем управлении

Лидер ЛДПР отметил, что "война до последнего украинца" в антироссийских интересах Вашингтона и Брюсселя приобретает еще один аспект

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обещание Украины защищать Великобританию в случае необходимости свидетельствует о полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее в эфире национального телемарафона премьер Украины сказал, что соглашение Украины с Великобританией в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства.

"Шмыгаль обещает защитить Великобританию силами Украины в случае мифического "нападения" России на Туманный Альбион. Это, мол, предусматривает украино-британское "историческое соглашение" о гарантиях безопасности. Бред и политический оксюморон. Но если посмотреть в корень, то этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его мнению, "война до последнего украинца" в антироссийских интересах Вашингтона и Брюсселя приобретает еще один аспект. "Плохая новость для жителей Украины, которых неонацистская хунта распродает как пушечное мясо и расходный материал. И все это снова не про реальные мир и безопасность для украинского народа", - отметил Слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в нем идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.