Эксперт назвал закономерным выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS

Координатор Российского совета по международным делам Никита Панин отметил, что выход из организации не решит проблемы

НАЙРОБИ, 28 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Выход Буркина-Фасо, Мали и Нигера из состава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) - закономерное событие. Как рассказал ТАСС программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) и эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин, такой шаг подрывает авторитет в регионе как Франции, так и председательствующей в ECOWAS Нигерии.

Ранее три страны объявили о выходе из организации. Они объяснили свой шаг отсутствием помощи ECOWAS в борьбе с терроризмом и ухудшением гуманитарной ситуации в странах Сахеля из-за санкций.

Новый региональный формат

"Выход Нигера, Мали, Буркина-Фасо из ECOWAS можно назвать событием скорее ожидаемым, чем внезапным. Накануне главы трех стран провели встречу, где обсуждали, вероятно, что делать дальше. Закономерность этого шага очевидна: как можно развивать собственную интеграцию [в рамках "Альянса государств Сахеля"], пытаясь одновременно соответствовать чьим-то требованиям?" - предположил эксперт.

Он добавил, что в ECOWAS, как и во французских СМИ, уже успели выработать позицию по поводу этого решения: официально выход из организации возможен только спустя год после уведомления. В течение этого года государство обязано следовать всем правилам ECOWAS. "Но трудно полностью следовать курсу организации, которая ввела санкции против своих членов. И даже если ECOWAS теперь примет новые санкции за несоблюдение данного требования, авторитетности блоку это точно не прибавит", - отметил эксперт.

По его мнению, выход из ECOWAS сам по себе не решит проблем. "Завершился процесс оформления альтернативного проекта интеграции в Западной Африке - "Альянса государств Сахеля". Тем не менее предстоит много решений, и одно из самых трудных - судьба членства в Западноафриканском экономическом и валютном союзе, через который Буркина-Фасо, Мали и Нигер сохраняют связь с другими странами, где в обращении колониальный франк КФА, - Бенином, Сенегалом, Кот-д'Ивуаром, Того и другими", - напомнил эксперт.

Он пояснил, что структура экономик трех стран не позволит им существовать в режиме полной автаркии. "А значит, развитие их сотрудничества через альянс в самых разных сферах должно стать если не историей успеха, то примером прагматичного сотрудничества, которое может быть интересно другим странам, которые могут посчитать такой формат более перспективным, чем ECOWAS", - добавил Панин.

Удар по Франции и Нигерии

Решение трех стран, отмечает эксперт, это не только удар по репутации Франции, но и проблема для региональных амбиций Нигерии: именно эта страна была в свое время идейным вдохновителем ECOWAS, а сейчас председательствует в организации.

"Получается, региональный лидер, которым себя считает Нигерия, не смог эффективно модерировать процессы в субрегионе и тем самым не допустить такого раскола", - заключил Панин.

В сентябре Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". Согласно учредительным документам союза, каждый его участник будет считать нападением на себя атаку на одного из членов. При этом в последние годы на территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера развернули активную деятельность радикальные вооруженные группировки, атакующие как силовиков, так и мирное население.