Даванков вручил удостоверения своим доверенным лицам

Среди них глава федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин, член совета директоров Фонда развития интернет-инициатив Алексей Иванченко и галерист Юрий Омельченко

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил своих доверенных лиц и вручил им удостоверения, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходило в штабе общественной поддержки Даванкова на Тверской улице в Москве.

"Я сам каждую неделю посещаю 2-3 новых региона, и до выборов планирую объехать 30. Но физически я не успею побывать везде, а двойников у меня нет. Зато есть доверенные лица, с которыми мы точно охватим всю страну. И сегодня я вручаю им удостоверения", - сказал Даванков.

Среди доверенных лиц глава федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин, член совета директоров Фонда развития интернет-инициатив Алексей Иванченко и галерист Юрий Омельченко.

Также Даванков рассказал, что презентация его предвыборной программы состоится позже. "Мы решили отложить презентацию и расширить некоторые разделы, в том числе экологию, ЖКХ и социальную политику", - добавил он.

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. 5 января Центризбирком РФ зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.