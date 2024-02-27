"Самоубийственные" планы и "тупиковые формулы" Запада. Заявления Лаврова в Москве

Последствия кризиса в Красном море сопоставимы с уроном для мировой торговли от западных санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с премьер-министром Йемена, главой МИД республики Ахмедом Авадом бен Мубараком.

Экономическая ситуация в Европе усугубляется из-за наплыва "дешевого украинского зерна". На этом фоне на Западе звучат "самоубийственные планы" по поставкам Киеву дальнобойных ракет, отметил Лавров. В целом, по его мнению, база, с которой западные страны готовы работать по украинскому урегулированию, "абсолютно тупиковая".

ТАСС собрал основные заявления главы МИД РФ.

О вопросе йеменского урегулирования

Россия заинтересована в том, чтоб оказать содействие Йемену и помочь "добиться урегулирования". Беспокойство Москвы вызывает то, что до окончания вооруженного противостояния в Красном море вряд ли удастся "начать реализацию так называемой дорожной карты йеменского урегулирования и запустить инклюзивный общенациональный диалог под эгидой ООН".

В этом контексте "силовая авантюра" американских и британских вооруженных сил, которые вели обстрелы по объектам "Ансар Аллах" (хуситов) в городах Йемена, "фактически срывает дипломатические усилия наших партнеров в Саудовской Аравии, в Султанате Оман и спецпосланника генсекретаря ООН Ханса Грундберга".

О кризисе в Красном море

Москва не оправдывает обстрелы коммерческих судов йеменскими хуситами, которые после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря.

Но российская сторона также не сможет оправдать "агрессивные действия, которые под этим предлогом Соединенные Штаты и Британия предпринимают против территории Йеменской Республики, не имея на это никакого международного мандата в виде резолюции Совета Безопасности ООН".

Обеспечение безопасности международного судоходства в акватории Красного моря "должно быть приоритетной задачей для всех ответственных членов международного сообщества, и решать эту задачу нужно политико-дипломатическими средствами".

Ситуация в акватории привела к резко осложнившейся логистике по доставке товаров и возросшим страховым ставкам. Но страны Запада еще до кризиса в Красном море нанесли существенный вред мировой торговле. Влияние действий мятежников-хуситов "сопоставимо с тем влиянием, которое незаконные санкции Запада против Российской Федерации оказывают на потоки товаров между различными странами".

О поддержке Западом Украины

План создать коалицию стран для поставки дальнобойных ракет Киеву с целью нанесения ударов по удаленным целям на российской территории, озвученный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, "является самоубийственным". Макрону, который также говорит о возможности отправки западных военных на Украину стоит "голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли".

При этом не стоит "придавать особого значения" встрече в Париже по Украине, которая прошла 26 февраля. Так как "французы и президент Макрон, в принципе, очень увлекаются созывом различных мероприятий, не сильно заботясь о том, что-нибудь будет после этого или нет".

В Европе "не всем нравятся процессы продолжения накачивания Украины оружием". Кроме того, проходят протесты фермеров в Польше, Словакии, Чехии, Франции и других странах ЕС, чьи рынки заполнило дешевое украинское зерно.

О переговорах по Украине