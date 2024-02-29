В ОП в дни выборов заработает центр наблюдения за онлайн-голосованием

По словам председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алены Булгаковой, наблюдатели и компетентные эксперты "обеспечат прозрачность каждой процедуры"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) будет работать в течение трех дней президентских выборов при ситуационном штабе в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

"В дни голосования в ситуационном центре будет работать и центр наблюдения за ДЭГ", - говорится в сообщении.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова напомнила, что с 15 по 17 марта наблюдатели, региональные эксперты и некоммерческие организации в регионах будут контролировать ход голосования не только на участках, в общественных штабах, центрах видеонаблюдения, в составах мобильных групп, но и на портале наблюдения за ДЭГ и в ТИК (территориальной избирательной комиссии) ДЭГ. "Подготовленные наблюдатели и компетентные эксперты обеспечат прозрачность каждой процедуры. Мы, со своей стороны, будем держать руку на пульсе, проверять все поступающие сигналы и давать объективную оценку процессу", - сказал Булгакова, слова которой привели в пресс-службе.

6 марта ТИК ДЭГ и Ростелеком под наблюдением ОП РФ проведут тестирование федеральной платформы ДЭГ. Также будут представлены промежуточные данные тестирования. "Цель тренировки - протестировать программно-технический комплекс ДЭГ, который будет впервые применен на выборах президента РФ. Избиратели, подавшие заявку на участие в ДЭГ, смогут в эти дни пройти всю процедуру голосования - от получения бюллетеня до подведения итогов теста", - уточнили в пресс-службе, добавив, что это будет первое тестирование системы перед президентскими выборами 15-17 марта.

В 2024 году на федеральной платформе дистанционно смогут проголосовать жители 28 субъектов РФ.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами откроется 14 марта и будет работать в течение всех дней голосования. Итоги работы центра подведут 18 марта. ОП РФ осуществляет общественное наблюдение на выборах с 2018 года. ТАСС - информационный партнер ситуационного центра.