Песков: страны Балтии занимаются провокациями

Это очевидно, указал представитель Кремля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Страны Балтийского региона занимаются провокациями, это очевидная реальность, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что страны [Балтии] занимаются провокационными действиями, это является совершенно очевидной реальностью", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, восприняли ли в Кремле проведенные Эстонией боевые стрельбы на Балтике как попытку эскалации.

При этом представитель Кремля отметил, что "Россия - это балтийское государство" и будет отстаивать свои интересы в регионе.