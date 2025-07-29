Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "по крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина о модернизации Военно-морского флота - лишнее напоминание Германии о способности России обеспечивать свою безопасность, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так по просьбе журналистов он прокомментировал агрессивные заявления руководства ФРГ и ответил на вопрос, способны ли слова Путина умерить пыл германских генералов.

"По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности, интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика", - сказал представитель Кремля. Ранее представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс заявил, что Берлин принял к сведению слова Путина о планах оснащения ВМФ России передовой техникой.

27 июля Путин, проверяя по видео-конференц-связи ход учений "Июльский шторм", заявил, что РФ продолжит оснащать Военно-морской флот передовой техникой и повышать уровень боевой подготовки личного состава.