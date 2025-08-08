По данным источника, саммит пройдет не в Европе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Рим не будет площадкой предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил источник ТАСС.

"Не Европа", - сказал собеседник агентства, отметив, что регион "не устроит как место встречи".

Ранее телеканал Fox News выступил с утверждением, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в понедельник, а в качестве места встречи якобы рассматривается Рим.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. Беседа продолжалась около 3 часов.