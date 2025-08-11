Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщает Кремль.

"Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", - говорится в сообщении.

Мир между Ереваном и Баку

Президент РФ отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, выразил готовность Москвы содействовать этому процессу.

"Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, - отмечается в сообщении. - Подтверждена готовность российской стороны содействовать - в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов - комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе".

Встреча Путина с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

"Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС

Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза.

"Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа - в ближайшие дни.

В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов.

Проведение саммита запланировано на 15 августа на Аляске, США.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.