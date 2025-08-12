Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ поделился с лидером КНДР информацией в контексте предстоящего саммита с США

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 г. в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также поздравил Ким Чен Ына с 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства, которую отмечают 15 августа. Лидер КНДР подчеркнул, что республика считает этот праздник общим, помнит о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.

19 июня 2024 года в Пхеньяне подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в том случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению.

Предстоящий саммит Россия - США

Путин обсудил с лидером КНДР предстоящие переговоры с Соединенными Штатами на Аляске.

"Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом", - сообщили в пресс-службе.

Помощь в освобождении Курской области

Президент РФ также высоко оценил поддержку республики при освобождении Курской области.

"Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении.