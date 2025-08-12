Радиационный фон на промплощадке станции и прилегающей территории не превышает норму

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской АЭС, уведомлены об обстреле территории вокруг станции в результате которого произошел пожар у гидротехнических сооружений. Об этом говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска обстреляли территорию возле ЗАЭС, что вызвало возгорание сухой травы и задымление.

"Непрерывный обстрел ВСУ в районе Запорожской АЭС привел к пожару у гидротехнических сооружений. <...> Радиационный фон на промплощадке ЗАЭС и прилегающей территории в настоящее время соответствует естественным значениям и не превышает норму. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем событии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы станции, возгорание в районе гидротехнических сооружений станции локализовано силами специализированных пожарных расчетов. "Пострадавших среди персонала [ЗАЭС], к счастью, не было, критически важное оборудование тоже не пострадало. Но такая критически опасная близость к периметру станции - это порядка 700 метров, может чуть больше - это еще раз говорит о безрассудности действий, которые предпринимает противник", - сказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.