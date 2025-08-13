МИД РФ: импульсом к проведению саммита Россия - США стала воля лидеров стран

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Решающим фактором и импульсом для проведения российско-американского саммита, который состоится 15 августа на Аляске, стала воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Решающим [фактором], на наш взгляд, является именно воля лидеров: президента России [Владимира Путина] и президента США Дональда Трампа. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе", - отметил Фадеев, отвечая на соответствующий вопрос.