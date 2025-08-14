Мантуров, Лавров и Белоусов приняли участие в совещании по саммиту на Аляске

Встреча прошла в Екатерининском зале Кремля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер Денис Мантуров, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов приняли участие в совещании президента России Владимира Путина по российской-американскому саммиту на Аляске. Совещание прошло в Екатерининском зале Кремля.

На совещании также присутствовали вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава Администрации президентам РФ Антон Вайно, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замруководителя администрации - пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков.

Также в совещании участвовали секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, директор ФСБ РФ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.

О саммите

Ранее Ушаков сообщил, что ключевой темой общения лидеров РФ и США будет урегулирование на Украине, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят также экономическое сотрудничество двух стран.

Встреча пройдет на Аляске в городе Анкоридже.