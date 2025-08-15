Представитель Кремля напомнил, что президент неоднократно бывал там будучи премьером

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по пути на Аляску на российско-американский саммит посетит Магадан. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Летим в Магадан. Региональная поездка. Город важный. Путин там неоднократно бывал и еще будучи премьером", - рассказал Песков.

В городе реализуются проекты по созданию комфортной среды для проживания, будет соответствующий парк осмотрен президентом, дом культуры, отметил представитель Кремля. Также строится много объектов.

"Там очень удачное есть промышленное производство, достаточно высокотехнологичное. Там создаются витамины из рыбьего жира и так далее, - пояснил Песков. - Действительно наши препараты, витамин D и все остальные, которые не уступают зарубежным аналогам. Причем это не ради красного словца, а так оно и есть".

Резюмируя, пресс-секретарь президента указал, что Путин посетит предприятие, парк, а также ФОК. "Объект по развитию физкультуры и спорта, массового спорта", - уточнил он

"Разумеется, пообщается с губернатором [Магаданской области Сергеем Носовым]. То есть полноценная региональная поездка", - подытожил детали визита Песков.

Визит на Аляску

"Но, естественно, направляясь в том направлении [на северо-восток, в сторону Аляски], с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами. Сделает он это и на этот раз", - отметил Песков, сообщая журналистам детали поездки Путина в Магадан.

"И затем он отправится уже на Аляску. На Аляску, [где] приступит уже к российско-американским делам", - подытожил Песков.

О саммите Россия-США

Ранее помощник президента РФ Юрии Ушаков сообщил, что ключевой темой общения лидеров РФ и США будет урегулирование на Украине, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле 6 августа с участием спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят также экономическое сотрудничество двух стран.

Встреча пройдет на Аляске в городе Анкоридже.