Путин призвал вернуться к сотрудничеству России и США

Рядом с границей двух государств проходит так называемая линия перемены дат, где можно "перешагнуть из вчера в завтра", отметил президент и выразил надежду, что у Москвы и Вашингтона получится так же

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Москве и Вашингтону важно и нужно перелистнуть страницу в своих отношениях и возвратиться к сотрудничеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске.

"Нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству. Символично, что неподалеку на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть "из вчера в завтра". И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере", - отметил глава российского государства.