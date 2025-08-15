Российский лидер выразил надежду, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полное видео с пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей в Анкоридже, публикует ТАСС.

Как отметил россйский лидер, он рассчитывает, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы и восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Кроме того, Путин поблагодарил Трампа "за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы".

Также президент РФ подчеркнул, что Москва готова работать над безопасностью Украины, однако добавил, что "чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса.