Песков рассказал, что последний раз до Аляски посещал США в 2016 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, что до своего последнего визита на Аляску он посещал Соединенные Штаты в 2016 году.

По словам представителя Кремля, его визит в США тогда был связан с шахматным матчем, в котором российский гроссмейстер Сергей Карякин боролся за титул чемпиона мира. "До войны, до санкций, [когда] Карякин играл в шахматы с [норвежским шахматистом Магнусом] Карлсеном", - напомнил Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Теперь последним визитом в Соединенные Штаты для пресс-секретаря российского президента является визит в Анкоридж 15 августа, где Владимир Путин провел двусторонний саммит с американским коллегой Дональдом Трампом.