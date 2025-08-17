Белорусский президент также рассказал российскому лидеру о телефонном разговоре с американским коллегой

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко рассказал об итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже, - отмечается в сообщении. - Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом".

Встреча президентов РФ и США проходила на Аляске в формате "три на три" - с участием глав внешнеполитических ведомств и помощников. Главной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Путин призвал перевернуть страницу в российско-американских отношениях и вернуться к сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном. Трамп со своей стороны заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Незадолго до того Трамп и Лукашенко поговорили по телефону. Темой беседы стала в том числе украинская проблематика. Кроме того, президент США принял приглашение посетить с визитом Минск.