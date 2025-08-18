Рахмон в разговоре с Путиным подчеркнул особое значение встречи на Аляске

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент Таджикистана высказался в поддержку мирного процесса урегулирования украинского кризиса

ДУШАНБЕ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул особое значение встречи глав РФ и США, которая прошла 15 августа на Аляске, для снижения напряженности на мировой арене. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

"Лидер нации, подчеркнув особое политическое значение итогов встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки на Аляске для снижения уровня напряженности и укрепления взаимопонимания мировой арене, высказался в поддержку мирного процесса урегулирования украинского кризиса", - говорится в сообщении на сайте главы Таджикистана.