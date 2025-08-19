Медведев: русофобы из ЕС не смогли обыграть Трампа на его поле

Зампред Совета безопасности РФ отметил, что "европейцы рассыпались в благодарностях и подлизывались" к президенту США

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поддерживающая Киев антироссийская "коалиция желающих" как ни подлизывалась к президенту США Дональду Трампу, не смогла переубедить его. Это констатировал в X зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Антироссийская воинственная "коалиция желающих" не смогла переиграть президента США на его поле, - написал Медведев в своем посте по-английски. - Европейцы рассыпались в благодарностях и подлизывались к нему".

Однако, иронично добавил зампред СБ РФ, говоря о Владимире Зеленском, которого европейцы приехали накануне горячо поддержать в Белом доме, "главный вопрос - как запоет киевский клоун про гарантии и территории, когда вернется домой, снова надев свою зеленую военную форму".

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с главой Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.