Депутат Водолацкий: карта Украины в Овальном кабинете показала поддержку России

Би-би-си ранее обратила внимание на присутствие карты в Белом доме с 20% закрашенных розовым цветом территорий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Карта Украины, которую установили в Овальном кабинете Белого дома перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, показала поддержку американского лидера России в создании безопасной зоны для РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны".

"Карта, которую разместил в Овальном кабинете Трамп, где показано, какие территории сейчас заняты и освобождаются российскими вооруженными силами, куда мы дальше будем идти, выстраивая "безопасную зону" для нашего государства - это и Черниговская, Сумская, Харьковская, Николаевская области, и Одесса, четко показала необходимый для России "безопасный пояс" и поддержку Америкой России в создании этого "безопасного пояса" вокруг наших границ", - сказал собеседник агентства.

Трамп провел накануне встречу с Зеленским, а затем и с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. Далее прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Представитель Украины рассыпался в комплиментах Трампу и в целом, в отличие от прошлого его посещения Белого дома, закончившегося публичным скандалом в прямом эфире, не стал спорить с хозяином Овального кабинета. В то же время никаких конкретных заявлений не прозвучало.

После этих переговоров Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, с которым за 40 минут обсудил перспективы трехсторонней встречи с участием Зеленского. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.