Военный и политический эксперт из ДНР заявил, что без помощи Запада Украину ждет скорое поражение, а Соединенные Штаты не намерены дальше оказывать ей поддержку

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киев рискует потерять гораздо больше территорий с учетом набранных ВС РФ темпов продвижения, если не пойдет на территориальные уступки и мирное соглашение сейчас. Такое мнение выразил ТАСС военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

"Если Киев не пойдет на территориальные уступки сейчас, то к концу года карта, которую поставили в Овальном кабинете Белого дома перед встречей [президента США Дональда] Трампа с [Владимиром] Зеленским очень сильно устареет. Она устарела уже к моменту установки, потому что наши войска ежедневно и ежечасно освобождают новые территории", - сказал Гагин.

По его словам, оборона Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике строится на укреплениях в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Константиновке, однако с их освобождением фронт будет прорван, и ВС РФ смогут еще увеличить скорость продвижения. "После их освобождения оборона рухнет, а украинская армия не сможет имеющимися силами удержать такой протяженный фронт. Без помощи Запада Киеву грозит скорое поражение, но США не намерены, как можно заметить, оказывать им эту поддержку, а говорят о необходимости завершить конфликт и пойти на уступки", - отметил эксперт.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си обратила внимание на присутствие карты в Овальном кабинете с 20% закрашенных розовым цветом территорий. Она назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о текущем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир".