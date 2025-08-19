Дипломат обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, "как убивать русских", и поэтому ценна для НАТО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Киевский режим все еще не желает забирать тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые находятся в плену у России. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина знает, "как убивать русских", и поэтому ценна для НАТО.

"Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", - указала представитель российского дипведомства.

Ранее помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Россия в соответствии со cтамбульскими договоренностями передала Украине 1 000 тел погибших военнослужащих, Киев передал 19 тел.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.