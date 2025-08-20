Дмитрий Кузнецов заявил, что верифицированные списки еженедельно формируются и отправляются уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Подготавливаемые в России списки с именами заключенных, лишенных на Украине свободы по политическим статьям, могут поспособствовать их освобождению, считает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Мы создали рабочую группу, которая занимается этим вопросом специально, потому что обращений довольно много. Мы получаем обращения от родственников, дальше проверяем информацию по судебной системе Украины, по онлайн-источникам. После чего передаем собранную информацию Татьяне Николаевне Москальковой (уполномоченному по правам человека в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он на площадке ТАСС.

Кузнецов в штабе Захара Прилепина курирует работу по возвращению с Украины гражданских лиц.

20 августа в ТАСС состоялась итоговая сессия форума "Битва за правду", посвященной обсуждению и подписанию Декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

Как ранее сообщил источник ТАСС, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся за решеткой на Украине за симпатию к России.

12 августа сообщалось, что верифицированный список политзаключенных, находящихся на Украине, был отправлен Москальковой. Кузнецов отмечал, что такие списки будут формироваться и направляться омбудсмену еженедельно.

Декларация по политзаключенным на Украине

Международный "Клуб народного единства" на площадке ТАСС впервые обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены на Украине по политическим или религиозным мотивам. Список составлен на основе данных украинского журналиста Дианы Панченко и ее команды.

В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Документ отправят президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Согласно тексту декларации, которая также имеется в распоряжении ТАСС, документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Феридуну Синирлиоглу.