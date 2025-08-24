Постпред РФ в Вене: МАГАТЭ невнятно отреагировало на атаку ВСУ на Курскую АЭС

В агентстве сообщили, что "в курсе публикаций" о произошедшем, однако "не располагают независимыми подтверждениями" этого

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ночную атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую атомную электростанцию (АЭС) была невнятной. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ ранее сообщило, что не зафиксировало повышения радиационного фона вокруг Курской АЭС. В агентстве добавили, что "в курсе публикаций" об атаке со стороны ВСУ, однако "не располагают независимыми подтверждениями" произошедшего.

"Как всегда, МАГАТЭ очень невнятно освещает украинские атаки на объекты атомной инфраструктуры", - написал дипломат в X.

В ночь на 24 августа средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ рядом с Курской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, пострадавших нет. При падении беспилотник сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавили в пресс-службе.

ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты российской ядерной инфраструктуры. Ранее такие попытки предпринимались в отношении Запорожской и Смоленской АЭС.