Москва проявила гибкость для сохранения жизней русскоязычных украинцев, имеющих родственные связи с россиянами и не поддерживающих киевский режим, отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская сторона проявила гибкость по некоторым пунктам, которые предложил Трамп после встречи лидеров РФ и США на Аляске, для сохранения жизней русскоязычных украинцев, имеющих тесные родственные связи с россиянами и не поддерживающих киевский режим. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Владимир Зеленский задолго до специальной военной операции в интервью одному западному СМИ назвал жителей Донбасса не людьми, а "особями", а также рекомендовал тем, кто, живя на Украине, принадлежит русской культуре и истории, убираться в Россию.

"Для нас важно сохранение жизни тех людей, которые живут на Украине, которые не приемлют нацистскую идеологию, у которых тесные связи с Россией, у которых родственники в России. Поэтому мы идем на те уступки, о которых говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров, о том, что во время встречи с Трампом мы ряд предложений президента США приняли и делаем корректировку своих действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из таких корректировок - проведение в будущем встречи Путина с Зеленским для подписания мирного соглашения, которое будет подготовлено рабочими группами.

Как заявил ранее Лавров, встреча Путина с Зеленским не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка.