По мнению депутата ГД от Республики Крым, члена комитета по безопасности и противодействию коррупции, "в контексте неблагоприятно складывающихся экономических, политических и ресурсных проблем" это приведет противника к новым "Дебальцевским котлам"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Дальнейшее продвижение войск России на Донбассе приведет к потере армией Украины контроля по всей линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Вне сомнения, дальнейшее победоносное продвижение российской освободительной армии приведет к провалу линии фронта на ключевых направлениях и невозможности с украинской стороны дальше удерживать контроль над всей линией соприкосновения. В контексте неблагоприятно складывающихся экономических, политических и ресурсных проблем это неминуемо приведет их к новым "Дебальцевским котлам" и полному оперативному кризису всей агломерации ВСУ", - сказал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подразделения российской армии успешно продвигаются у Константиновки, освобождены населенные пункты Александро-Шультино, Владимировка, Катериновка, Клебан-Бык.