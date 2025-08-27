По словам пресс-секретаря президента РФ, работа переговорных групп продолжается

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Контакты на высоком и высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном повышении уровня переговорных групп России и Украины.

"Эта работа (контакты переговорных групп Москвы и Киева - прим. ТАСС) продолжается, и мы считаем, что она должна продолжаться. Потому что любые другие контакты на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены, с тем чтобы эти контакты стали результативными", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщение о возможности пересмотреть уровень переговорных групп России и Украины по украинскому урегулированию.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повысить их уровень.