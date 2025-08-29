Это не всегда выглядит как прямой саботаж, однако на практике именно Киев препятствует усилиям Москвы и инициативам Вашингтона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается затянуть переговорный процесс с Россией по урегулированию конфликта на Украине в угоду внешним партнерам, а также из личных интересов. Именно Киев препятствует мирным инициативам РФ и США, такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее исполняющий обязанность постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по украинскому кризису. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что не считает Зеленского "невиновным в ситуации, при которой явного движения к миру на Украине не видно".

"Становится все более очевидным, что Зеленский пытается затягивать переговорный процесс. Это не всегда выглядит как прямой саботаж, однако на практике именно Киев препятствует усилиям России и инициативам США, направленным на урегулирование конфликта. Главной причиной, на мой взгляд, может являться давление со стороны внешних партнеров, заинтересованных в продолжении конфронтации", - сказала собеседница агентства.

По ее мнению, Зеленский "гораздо больше озабочен гарантиями личной безопасности и дальнейшим обогащением себя и своего ближайшего окружения, чем поиском реальных решений для установления мира". "Тогда как наша страна неизменно остается открытой к диалогу и проявляет готовность к поиску устойчивых решений", - отметила сенатор.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.