3 сентября, 17:20,
обновлено 3 сентября, 18:09
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Путин рассказал, что его собеседники в КНР не говорили ничего плохого про Трампа

© ТАСС/ Ruptly
Лидер РФ также обратил внимание на то, что деятельность ШОС, как и деятельность партнеров России, в том числе стратегических, в принципе "не направлена на борьбу с кем бы то ни было"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за все четыре дня в Китае никто из его собеседников не сказал ничего плохого про американского лидера Дональда Трампа.

"Я могу вам сказать, и, надеюсь, он тоже услышит. Как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", - отметил президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

При этом Путин подчеркнул, что абсолютно все его коллеги, с которыми он общался за время визита в Китай, поддержали состоявшийся саммит на Аляске.

"Поскольку я говорю, это публично и во всем мире это увидят, услышат, то это самый лучший залог того, что я говорю правду. Почему? Потому что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течение этих четырех дней. И уж они точно скажут: "Да, правда". И я бы никогда этого не сделал, если бы это было не так, потому что тогда я бы выглядел бледно перед моими друзьями, союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал, все и было", - заключил глава российского государства.

Он также обратил внимание на то, что деятельность ШОС, как и деятельность партнеров России, в том числе стратегических, в принципе "не направлена на борьбу с кем бы то ни было". "Она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих - наших стран, наших народов, наших экономик", - добавил Путин.

Президент РФ по приглашению председателя КНР находится в Китае с четырехдневным визитом. 31 августа - 1 сентября он принял участие в мероприятиях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь. 2 сентября в Пекине прошли российско-китайские переговоры. 3 сентября в качестве главного гостя Путин принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКитайТрамп, Дональд