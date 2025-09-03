Они выразили надежду на то, что позиция всех участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта на Украине, рассказал президент

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все его коллеги, с которыми он общался во время визита в Китай, поддержали его встречу с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

"Все без исключения мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все, поддержали нашу встречу в Анкоридже. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, других участников переговоров, приведет к окончанию вооруженного конфликта [на Украине]. Вот это, без всякой иронии, без всяких шуток", - сказал он.

По его словам, никто из его собеседников не сказал ничего плохого про американского лидера.

Президент РФ по приглашению председателя КНР находится в Китае с четырехдневным визитом. 31 августа - 1 сентября он принял участие в мероприятиях Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь. 2 сентября в Пекине прошли российско-китайские переговоры. 3 сентября в качестве главного гостя Путин принял участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.