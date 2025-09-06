Россия настаивает на том, "чтобы это преступление против критической энергетической инфраструктуры, которое имеет прецедентный характер", было полностью раскрыто, отметил Сергей Нечаев

ДОРТМУНД, /Германия/, 6 сентября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что германская сторона пока не проявляет готовности к сотрудничеству с РФ по вопросу расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Российская сторона, по его словам, готова к сотрудничеству.

"Вчера мы все отфиксировали заявление министра иностранных дел Германии господина [Йоханна] Вадефуля, подтвердившего, что на «Северных потоках» в сентябре 2022 года был осуществлен террористический акт и что виновные в этом должны быть привлечены к ответственности. Вот эту часть я полностью разделяю. Пока, к сожалению, сотрудничества на этот счет с германской стороны не проявляется", - сказал Нечаев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на том, "чтобы это преступление против критической энергетической инфраструктуры, которое имеет прецедентный характер", было полностью раскрыто. "Это не только двусторонние российско-германские дела, там есть, например, другие страны", - отметил он. "Мы готовы к сотрудничеству, о чем не раз заявляли", - резюмировал Нечаев.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, вероятно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины во время боевых действий. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на парусной яхте "Андромеда".

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.