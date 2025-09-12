Владимир Липаев предложил румынской стороне ознакомиться с заявлениями МИД и Минобороны России на тему инцидента с БПЛА в Польше

БУХАРЕСТ, 12 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что во время встречи в МИД страны, куда он был вызван для выражения ему протеста в связи с якобы имевшим место нарушением российскими БПЛА воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября, ему "был озвучен стандартный набор антироссийских пропагандистских клише, не имеющих связи с действительностью". Это подчеркивается в комментарии для СМИ, который российское посольство разместило в социальных сетях.

"В ходе встречи посол указал на неуместность румынской инициативы и бездоказательность предъявляемых России обвинений, - указывается в публикации. - Он предложил ознакомиться с заявлениями МИД и Минобороны России на эту тему, обратив внимание на готовность провести консультации с министерством обороны Польши, от которых польская сторона, однако, уклоняется".

Глава дипмиссии подчеркнул, что именно вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине и продолжение военной поддержки ими киевского режима ведут к эскалации напряженности в европейском регионе и являются главными препятствиями на пути мирного урегулирования.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации участников альянса.

Как заявили в российском Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила уверенность, что у Польши нет доказательств о якобы атаке российских беспилотников, объяснив действия Польши тем, что стране "нужно поддерживать русофобию на плаву".