Официальный представитель МИД РФ отметила, что безвизовый режим открывает новый этап контактов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Колоссальный спрос на посещение Китая наблюдается со стороны россиян, безвизовый режим открывает новый этап контактов. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России сроком на 30 дней. Это в первую очередь касается туристов, людей, которые посещают знакомых, друзей и так далее. При этом это не относится к сфере журналистики, другим категориям. Там визы сохраняются. Но это дает возможность действительно посещать Китай в туристических целях. Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы", - отметила дипломат.

Захарова с улыбкой заметила, что китайской инициативе по введению безвизового режима для россиян, скорее всего, больше всего обрадовался посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, который таким образом "получил передышку". "Потому что посольство Китая в Москве, непосредственно консульский отдел работал на полную мощность. Я думаю, что намного превышая вообще свои физические возможности. За это им большое спасибо, что с учетом тех потребностей, которые возникли и у наших бизнесменов, и наших ученых, и у наших туристов, китайское посольство и консульские сотрудники посольства Китая действительно делали просто невероятные вещи, всегда шли навстречу. Можете себе представить, какой там был поток. Поэтому я думаю, что это мера, которая действительно отвечает чаяниям наших стран", - добавила она.

"Мы, соответственно, тоже оперативно выдаем визы. У нас есть электронная виза, которая буквально за считаные дни позволяет со схожими целями, с туристическими целями въезжать в нашу страну. То есть мы тоже к этому моменту пришли с неплохими результатами со своей стороны", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.