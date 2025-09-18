Традиционно руководители фракции будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства, уточнил представитель Кремля

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня в Ново-Огареве встретится с лидерами парламентских фракций. Информацию об этом журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Путин 18 сентября встретится с лидерами фракций Госдумы сообщал руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

"Путин работает в Ново-Огареве. Сегодня день работы с руководителями фракций Госдумы. Президент проведет встречу с руководителями фракций. Это будут "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", а также "Новые люди", - рассказал Песков.

Затем традиционно руководители фракции будут иметь возможность по отдельности пообщаться с главой государства, уточнил представитель Кремля.

Также у Путина сегодня запланированы внутренние рабочие встречи закрытого характера, добавил он.

"Акцент на наших парламентариях", - резюмировал Песков.