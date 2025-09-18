Отставка замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, подготовка прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным и возможность повышения уровня налога на добавленную стоимость (НДС) стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 18 сентября в Ново-Огареве встретится с лидерами парламентских фракций.

Также у главы государства запланированы внутренние рабочие встречи закрытого характера.

Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена: "Как только это произойдет - мы вас проинформируем. Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения".

О подготовке прямой линии

Кремль приступил к подготовке прямой линии с президентом: "Что касается прямой линии - в этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента".

Об отставке Козака

Козак подал в отставку "по собственному желанию": "Указ мы не публиковали, указа нет".

О возможности повышения НДС