Отставка замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, подготовка прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным и возможность повышения уровня налога на добавленную стоимость (НДС) стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 18 сентября в Ново-Огареве встретится с лидерами парламентских фракций.
- Также у главы государства запланированы внутренние рабочие встречи закрытого характера.
- Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена: "Как только это произойдет - мы вас проинформируем. Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения".
О подготовке прямой линии
- Кремль приступил к подготовке прямой линии с президентом: "Что касается прямой линии - в этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента".
Об отставке Козака
- Козак подал в отставку "по собственному желанию": "Указ мы не публиковали, указа нет".
О возможности повышения НДС
- Кремль не стал комментировать, действительно ли власти обсуждают повышение уровня НДС: "Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров".