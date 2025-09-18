Нынешний состав администрации был назначен в мае 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уход Дмитрия Козака из Кремля - это первая перестановка на уровне заместителей руководителя администрации президента (АП) за полтора года, следует из подсчетов ТАСС.

Нынешний состав администрации был назначен в мае 2024 года, после вступления Владимира Путина на новый президентский срок. Свои позиции тогда сохранили и руководитель АП Антон Вайно, и все его заместители из предыдущего состава. Единственным изменением на этом уровне власти стало повышение Максима Орешкина с должности помощника президента до замглавы администрации.

За последующие полтора года изменения были лишь на уровне руководства управлений. Уход же кого-либо с должностей замглавы АП РФ и выше оказался первым с октября 2016 года, когда Вячеслав Володин оставил пост первого замглавы администрации президента и стал председателем Госдумы. В Кремль на должность первого замглавы АП РФ тогда был назначен Сергей Кириенко.

Еще чуть ранее, в августе 2016 года, сменился руководитель администрации президента. Вместо Сергея Иванова им стал Антон Вайно.

С 2016 года и до настоящего момента число заместителей руководителя администрации президента только увеличивалось. В 2016 году их было пять (включая двух первых "замов" и заместителя руководителя - пресс-секретаря). В 2020 году с назначением Козака их стало шесть. После повышения Орешкина - семь.

Указа о назначении кого-либо на освобождающуюся должность замглавы АП РФ пока не было. Не опубликован пока и указ об отставке Козака. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь подтвердил, что Козак подал в отставку по собственному желанию.