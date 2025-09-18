По словам председателя Конституционного суда, для России очень важна деятельность и прокуратуры и судебных органов, которые "между собой находятся в очень тесном взаимодействии и где-то близко связаны по функциям"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большой опыт Игоря Краснова, как в работе в Следственном комитете, так в Генпрокуратуре, будет очень важным и полезным для него на должности председателя Верховного суда РФ, считает председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

"Я с очень большой надеждой и твердой убежденностью хотел бы сказать, что такой человек, обладающий большими теоретическими, практическими знаниями, который является человеком с большой буквы, на мой взгляд, может вполне использовать свой опыт и привнесет очень большой вклад в реализацию полномочий Верховного суда, который является не просто Верховным судом, но и осуществляет еще надзор за деятельностью всех судов Российской Федерации", - сказал Зорькин в комментарии видеоагентству Ruptly.

"Может быть, появится вопрос, почему вдруг из прокуратуры человек, должностное лицо, может пойти в суд работать. Мне кажется, это очень важно в наше время, потому что прокуратура на своей практике очень тесно связана с судом в силу своих полномочий и в силу того большого опыта, который набрала теперь и прокуратура", - отметил он. По словам Зорькина, для России очень важна деятельность и прокуратуры и судебных органов, которые "между собой находятся в очень тесном взаимодействии и где-то близко связаны по функциям".

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру Краснова для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. В соответствии с регламентом комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 23 сентября проведет предварительное обсуждение и подготовит заключение по представленной кандидатуре. Также комитет предложит Совету палаты рассмотреть вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда на заседании 24 сентября.

Пост главы высшей судебной инстанции стал вакантным после смерти 22 июля Ирины Подносовой.