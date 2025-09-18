Дмитрий Козак занимал пост замруководителя администрации президента России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности замглавы администрации президента. Соответствующий указ подписан главой государства.

"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Козак покидает пост по собственному желанию.

Козак - один из "долгожителей" администрации президента РФ. Он пришел работать в Кремль еще в 1999 году - и сразу на позицию заместителя руководителя по правовым вопросам. Президентом тогда был Борис Ельцин, главой его администрации - Александр Волошин.

После назначения Владимира Путина премьер-министром в 1999 году Козак перешел в правительство, где руководил аппаратом. В 2000-м вернулся в Кремль и стал сначала замглавы, а потом первым замглавы администрации. В 2004-м на полгода вновь возглавил аппарат правительства, после чего работал полпредом в Южном федеральном округе, министром регионального развития РФ.

В 2008-2020 годах был вице-премьером РФ. Курировал в правительстве вопросы социально-экономического развития регионов (в том числе Крыма и Севастополя), государственной политики в сфере строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, разграничения полномочий между федеральными и региональными органами власти. Также координировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. С 2018 года в сферу его компетенции входили вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности, торговли и технологического надзора. С 2020 года Козак работал заместителем руководителя администрации президента.