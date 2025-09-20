Лидер ЛДПР отметил, что Эстония пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Эстония обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства и вместе с другими странами Прибалтики пытается втянуть НАТО в конфликт с РФ, потому что боится лишиться американской военной помощи. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство. В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии.

"Зачем прибалтийские политики с упорством, достойным психиатрического диагноза, пытаются втянуть НАТО в конфликт с Россией и разжечь пожар третьей мировой? Все предельно цинично. Оказалось, что [американский президент Дональд] Трамп уведомил европейских партнеров о планах сократить военную помощь США Литве, Латвии и Эстонии. Отсюда и истерики, и манипуляции в нагнетании "российской угрозы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

О том, что представители Пентагона в конце августа уведомили союзников США в Европе о намерении сократить американскую военную помощь Латвии, Литве и Эстонии, ранее сообщило агентство Reuters.