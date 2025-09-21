Наталья Романиченко подчеркнула, что число атак на муниципальный округ увеличилось

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Киевский режим обстреливает гражданские объекты и мирных жителей Васильевки и других населенных пунктов Запорожской области, пребывая в агонии из-за ежедневного продвижения на фронте российской армии. Такое мнение выразила ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Сейчас в связи с тем, что наши ребята уверенно и ежедневно продвигаются вперед, у ВСУ просто агония, и они пытаются всячески навредить и дестабилизировать жизнь на территории города Васильевка и прилегающих сельских населенных пунктов", - сказала Романиченко.

Она подчеркнула, что за последний год число атак на муниципальный округ увеличилось.

"Количество дронов ежедневно очень большое, каждый наш житель ежедневно, живя здесь, подвергается атакам Вооруженных сил Украины. Как их можно еще назвать, если не террористами?" - заявила Романиченко.

Глава округа напомнила, что в последнее время украинские войска наносят удары по школам и школьным автобусам, а недавно атаковали часовню в Васильевке.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения. Позднее глава региона сообщил, что украинские войска обстреляли также частный сектор Васильевки, в результате чего один человек погиб, еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Романиченко сообщила, что обстрел города ВСУ вели из ствольной артиллерии.