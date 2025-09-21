Использованные при атаке киевским режимом фугасные боеприпасы применяются для масштабного поражения личного состава, разрушения военных объектов и техники, подчеркнул член комитета по безопасности и противодействию коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины устроили охоту на мирное население Крымского полуострова, использовав фугасные боеприпасы для удара по гражданским объектам. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.

Такие боеприпасы, отметил Шеремет, используются для масштабного поражения личного состава, разрушения военных объектов и техники. "Киевский режим использует данные разрушительные боеприпасы по местам скопления детей и проходящих лечение людей с одной целью - отыграться за свои промахи и поражения на фронте, устроив охоту за мирным населением полуострова. Своими преступными действиями киевская хунта задрала планку террористического цинизма и подлости до небывалых высот, обойдя даже своих идолов из немецкого гестапо. Этими чудовищными актами они собираются запугать и добиться колоссальных потерь среди мирных жителей русского Крыма, чтобы отчитаться перед западными спонсорами и стратегами за выделяемые им огромные транши для зверских убийств мирных россиян", - сказал он.

Депутат выразил уверенность, что фашистская идеология на Украине угрожает не только жителям России.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Погибли 3 человека, еще 16 пострадали. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека.