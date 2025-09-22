Слуцкий назвал подход России в контексте ДСНВ сдержанным и конструктивным

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, вина за деградацию договоренности лежит "полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Решение России придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в течение года с момента его окончания говорит о взвешенном и конструктивно подходе руководства страны. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 г. - проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере стратегической стабильности и ядерного сдерживания", - написал он в Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что вина за деградацию договоренности в рамках ДСНВ лежит "полностью на ястребах-русофобах и "партии войны" коллективного Запада". "От того, насколько серьезно воспримут заявление Президента РФ в Вашингтоне, зависит сохранение мира на планете и предотвращения дальнейшей гонки вооружений. Надеюсь, этот сигнал правильно будет услышан", - резюмировал он.