Посольство РФ в Дании отвергло причастность России к инцидентам с БПЛА

В диппредставительстве назвали эту ситуацию "срежиссированной провокацией"

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Дании отвергло абсурдные спекуляции о причастности страны к инциденту с БПЛА и временном закрытии аэропорта.

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам", - говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении посольства.

Диппредставительство назвало эту ситуацию "срежиссированной провокацией".

23 сентября в диспетчерской службе аэропорта Копенгагена ТАСС сообщили о временном закрытии аэропорта. Позднее агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу, но перенаправил как минимум 31 рейс из-за БПЛА. Полиция Дании информировала, что не обладает данными о том, кто управлял беспилотниками.

25 сентября Reuters сообщило, что аэропорт в датском городе Ольборг временно закрылся и перенаправил три рейса в другие аэропорты из-за неопознанных беспилотников.