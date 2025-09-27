Таким образом глава МИД РФ ответил на вопрос о позиции страны по поводу американской угрозы в Карибском бассейне против республики

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о тревоге Москвы из-за действий Вашингтона вокруг территориальных вод Венесуэлы.

"Мы, безусловно, очень встревожены тем, что американцы сейчас организовали в международных пока водах, но вокруг территориальных вод Венесуэлы", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Таким образом он ответил на вопрос о позиции РФ по поводу американской угрозы в Карибском бассейне против Венесуэлы, заметив, что "это гораздо сейчас актуальнее", чем другой заданный ему вопрос на тему украинского конфликта.